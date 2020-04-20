Три человека погибли в ДТП с фурой в Алтайском крае

В Алтайском крае автомобиль столкнулся с грузовиком. Авария унесли жизни трех человек. Еще трое пострадали. В ДТП виноват водитель легковушки — он не уступил дорогу фуре.

Столкновение произошло утром 20 апреля в Топчихинском районе, уточнили в пресс-службе краевого ГУ МВД. Грузовик MAN и Chevrolet врезались на 88-м километре трассы А-322.

Легковая машина ехала в сторону села Топчиха. При выезде со второстепенной дороги водитель Chevrolet 1983 года рождения не пропустил большегруз, который ехал со стороны Барнаула.

«В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и три пострадали», — уточнили в ГУ МВД.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы ДПС. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

На выходных на Кутузовском шоссе в Москве легковушку вынесло на встречную полосу. Машина врезалась в рейсовый автобус. Ее водитель погиб на месте.