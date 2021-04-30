Три человека погибли в ДТП с автобусом под Хабаровском

В аварии с участием пассажирского автобуса в Хабаровске погибли три человека, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД МВД РФ по Хабаровскому краю. Еще двух пострадавших реанимируют медики.

ДТП произошло на 361-м километре трассы Хабаровск — Ванино, на территории Нанайского района. На месте работает следственно-оперативная группа.

«В результате аварии трое погибших. Это взрослые. Двоим на месте оказывается помощь. Ведутся реанимационные действия», — уточнили в ведомстве.

Остальных 32 человек доставили до ближайшего кафе. Оттуда их заберет автобус в город Советскую Гавань.

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем, выехал на встречную полосу и улетел в кювет. Транспортное средство упало на левый бок.

Краевая прокуратура начала проверку после аварии. По ее результатам будут приняты определенные меры. Пострадали, по данным пресс-службы надзорного органа, около 10 пассажиров автобуса.

На место происшествия выехал зампрокурора Хабаровского края Максим Собчук. Обстоятельства случившегося устанавливаются.