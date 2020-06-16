    16 июня 2020, 18:13

    Три человека погибли в ДТП под Тюменью

    Редакция сайта 360°

    В Тюменской области после столкновения нескольких автомобилей погибли три человека. Авария произошла на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщил Nashgorod.ru.

    Иномарка Chevrolet Lacetti выехала на полосу встречного движения на 287 километре трассы. Там она столкнулась с «Газелью», а затем — с фурой DAF. Большегруз вместе с иномаркой отбросило в кювет.

    От полученных травм погибли два пассажира Chevrolet Lacetti и водитель, у которого не было водительского удостоверения.