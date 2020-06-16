Три человека погибли в ДТП под Тюменью

Иномарка Chevrolet Lacetti выехала на полосу встречного движения на 287 километре трассы. Там она столкнулась с «Газелью», а затем — с фурой DAF. Большегруз вместе с иномаркой отбросило в кювет.

От полученных травм погибли два пассажира Chevrolet Lacetti и водитель, у которого не было водительского удостоверения.