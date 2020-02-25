    25 февраля 2020, 17:43

    Три человека погибли в ДТП под Магнитогорском — фото

    Дарья Морозова

    В Челябинской области произошла авария. Погибли двое взрослых и один ребенок. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

    По предварительным данным, автомобиль Mercedez вылетел на встречку и врезался в Toyota. Погибли водитель первой машины и пассажирка. Также внутри находились их двое детей. По дороге в больницу скончалась пятилетняя девочка. Водитель и пассажир Toyota госпитализированы.

    Три человека погибли в ДТП под Магнитогорском — фото | Изображение 1
    Источник: Ura.ru

    Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.