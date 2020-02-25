По предварительным данным, автомобиль Mercedez вылетел на встречку и врезался в Toyota. Погибли водитель первой машины и пассажирка. Также внутри находились их двое детей. По дороге в больницу скончалась пятилетняя девочка. Водитель и пассажир Toyota госпитализированы.

Источник: Ura.ru

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.