Три человека погибли в ДТП под Красноярском

В Красноярском крае столкнулись грузовик, легковой автомобиль «Mazda» и минивен. В аварии погибли три человека, есть пострадавшие.

ДТП произошло в Березовском районе на шестом километре малого обхода Красноярска, сообщили в краевом главке ГУМВД. «В результате столкновений грузовика, легкового автомобиля „Мазда“ и минивена, предварительно, погибли 3 человека, если пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», — сообщили в ведомстве. Личности погибших и пострадавших устанавливаются. Причина аварии пока неизвестна.