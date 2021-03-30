30 марта 2021, 06:35
Три человека погибли в ДТП под Красноярском
В Красноярском крае столкнулись грузовик, легковой автомобиль «Mazda» и минивен. В аварии погибли три человека, есть пострадавшие.
ДТП произошло в Березовском районе на шестом километре малого обхода Красноярска, сообщили в краевом главке ГУМВД.
«В результате столкновений грузовика, легкового автомобиля „Мазда“ и минивена, предварительно, погибли 3 человека, если пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», — сообщили в ведомстве.
Личности погибших и пострадавших устанавливаются. Причина аварии пока неизвестна.