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    30 марта 2021, 06:35

    Три человека погибли в ДТП под Красноярском

    Екатерина Шамина

    В Красноярском крае столкнулись грузовик, легковой автомобиль «Mazda» и минивен. В аварии погибли три человека, есть пострадавшие.

    Три человека погибли в ДТП под Красноярском

    ДТП произошло в Березовском районе на шестом километре малого обхода Красноярска, сообщили в краевом главке ГУМВД.

    «В результате столкновений грузовика, легкового автомобиля „Мазда“ и минивена, предварительно, погибли 3 человека, если пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», — сообщили в ведомстве.

    Личности погибших и пострадавших устанавливаются. Причина аварии пока неизвестна.