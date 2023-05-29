Происшествия 29 мая 2023, 17:00 Три человека погибли в ДТП под Челябинском

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Смертельное ДТП, в котором погибли три человека, случилось в воскресенье, 28 мая, на автодороге «Западный обход города Челябинска». Об этом сообщил сайт Ura.ru.

По информации пресс-службы ГИБДД по региону, водитель LADA при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу Mercedes-Benz, после чего два транспортных средства столкнулись, написал newizv.ru.

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В результате ДТП на месте погибли две девушки 2001 года рождения. Мужчина 2001 года рождения от полученных травм скончался в больнице. Правоохранители выяснили, что виновник аварии за последний год четыре раза нарушал правила дорожного движения.