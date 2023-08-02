Происшествия 02 августа 2023, 16:46 Три человека погибли в дорожной аварии в Дагестане

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Столкновение двух отечественных легковых автомобилей произошло на трассе в Хасавюртовском районе Дагестана. В аварии погибли три человека, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД республики.

По предварительным данным, мужчина за рулем «ВАЗ-211440» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «ВАЗ-2106». От полученных травм водители обоих транспортных средств и один пассажир скончались на месте.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», в ДТП также пострадали два человека, их доставили в больницу.