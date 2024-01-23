Важное 23 января 2024, 21:50 Три человека погибли в ДНР после обстрелов ВСУ Пушилин: три жителя ДНР погибли в результате обстрела ВСУ, еще 15 пострадали РИА «Новости»

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Три человека погибли сегодня, 23 января, в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Еще 15 жителей получили ранения.

Под огнем огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватский район.

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Двое погибших оказались жителями Ясиноватой — 71-летняя женщина и мужчина 74 лет. Украинские военные сбросили с беспилотника на город взрывоопасный предмет.

Кроме этого, в Куйбышевском районе Донецка погиб сотрудник МЧС России по ДНР. Еще один спасатель ранен.

По словам Пушилина, восемь домов и два объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения.

«Совершено 14 обстрелов, выпущено 40 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметра (в том числе кассетного типа), ударные беспилотники», — сообщил глава ДНР.

Ранее стало известно, что под удар ВСУ также попал хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе Белгородской области. Дрон-камикадзе влетел в жилой дом. В результате атаки никто не пострадал.