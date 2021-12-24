Три человека погибли в частном доме в Ивановской области

Тела троих человек обнаружили в одном из частных домов города Кинешма Ивановской области. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Ивановской области.

Среди погибших двое взрослых и одна 15-летняя девочка. Следов насильственной смерти на телах не обнаружили.

На данный момент следователи изучают место происшествия. Сотрудники органов предполагают, что смерть могла наступить в результате причинения смерти по неосторожности.