Три человека погибли в аварии в Свердловской области

ДТП произошло накануне на трассе Екатеринбург-Пермь в Ачитском районе Свердловской области. По сообщению представителя региональной Госавтинспекции Евгении Бушмакиной, водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. Об этом рассказало Ura.ru.

Молодой человек 1999 года рождения и девушка на пассажирском сидении 2004 года рождения, которые находились в отечественном автомобиле, погибли на месте. Пострадавших из Toyota доставили в Красноуфимскую больницу. Женщина от полученных травм скончалась, мужчина находится в тяжелом состоянии.

В региональной госавтоинспекции уточнили, что девушка и молодой человек в автомобиле ВАЗ-2114 не были пристегнуты. Пассажирку выбросило из салона авто на дорогу.