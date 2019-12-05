Три человека погибли в аварии в Марий Эл
В республике Марий Эл зафиксировано ДТП с участием двух иномарок Chevrolet Aveo и Toyota, в результате которого три человека погибли. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным издания, авария произошла в Оршанском районе на 134-м километре автодороги «Вятка». В результате столкновения погибла 33-летняя автоледи, управлявшая Chevrolet Aveo, а также две ее пассажирки, среди которых оказалась малолетняя девочка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.