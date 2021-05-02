Три человека погибли в аварии в Башкирии

Машина вылетела в кювет в Башкирии, три человека погибли. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла около 06:00 2 мая на трассе Аскарово — Халилово в Абзелиловском районе Башкирии. За рулем Daewoo Nexia сидел 21-летний молодой человек, он не справился с управлением. Иномарку занесло, она вылетела за пределы проезжей части, отправилась в кювет и перевернулась.

В ДТП погибли три человека: водитель легковушки и двое его пассажиров в возрасте 24 и 40 лет. На место приехали врачи и констатировали их смерть.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 10 аварий, в которых погибли пять человек и еще семь получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 65 пьяных водителей.