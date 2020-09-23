Три человека погибли в аварии с погрузчиком под Красноярском. Видео
Авария произошла вечером 22 сентября на трассе в Емельяновском районе, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Toyota Sprinter врезалась в погрузчик на спуске с Дрокинской горы в сторону Красноярска. Трое находившихся в легковом автомобиле погибли. Их личности пока не установили. Еще четверо пассажиров иномарки госпитализированы.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в том числе эксперты-криминалисты, и руководство регионального главка МВД и УГИБДД. Им предстоит выяснить все причины случившегося.
После ДТП движение на участке трассы ограничили — машины пустили по одной полосе. Транспортный поток регулировали инспекторы дорожно-патрульной службы.
Пострадавших, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на данные краевого Минздрава, доставили в больницу Красноярска. Состояние трех человек медики оценивают как тяжелое, еще один находится в реанимации.