Три человека погибли в аварии с погрузчиком под Красноярском. Видео

Под Красноярском столкнулись иномарка и погрузчик. Жертвами ДТП стали три человека, еще четверо пострадали. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Авария произошла вечером 22 сентября на трассе в Емельяновском​ районе, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Toyota Sprinter врезалась в погрузчик на спуске с Дрокинской​ горы в сторону​​ Красноярска. Трое находившихся в легковом автомобиле погибли. Их личности пока не установили. Еще четверо пассажиров иномарки госпитализированы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в том числе эксперты-криминалисты, и руководство регионального главка МВД и УГИБДД. Им предстоит выяснить все причины случившегося.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

После ДТП движение на участке трассы ограничили — машины пустили по одной полосе. Транспортный поток регулировали инспекторы дорожно-патрульной службы.

Пострадавших, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на данные краевого Минздрава, доставили в больницу Красноярска. Состояние трех человек медики оценивают как тяжелое, еще один находится в реанимации.