Три человека погибли в аварии с поездом и легковушкой в Амурской области

Серьезное ДТП произошло в Амурской области. Там столкнулись поезд и легковой автомобиль. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на интернет-портал Gazeta-bam.ru.

ДТП произошло рядом с перегоном Украина — Белогорск. Водитель выехал на пути на запрещающий сигнал. Машинист попытался затормозить состав, однако избежать аварии не удалось.

В результате водитель и два пассажира машины погибли. Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.