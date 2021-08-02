Перевозивший туристов автобус перевернулся в Анталье. Три человека погибли, 16 ранены. Как со ссылкой на местные СМИ сообщило РИА «Новости», автобус, предположительно, перевозил российских туристов.

ТАСС уточнил, что водитель не справился с управлением транспортным средством. В результате автобус перевернулся. Национальность пассажиров не уточняется. Известно, что авария произошла в районе города Манавгат во время поездки в аэропорт Антальи.

Телеканал TRT утверждает, что на боковой развязке дороги D400 туристический автобус с россиянами сначала врезался в заграждение, а затем перевернулся, оказавшись на встречной полосе.

К месту происшествия было направлено большое количество машин скорой помощи и полиции. По предварительным данным, погибли три человека, 16 получили ранения. Всех пострадавших срочно доставили в местные больницы.