07 октября 2020, 15:37
Три человека погибли в аварии с грузовиком под Оренбургом
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с грузовиком в Оренбургской области, сообщил «Пятый канал».
По информации журналистов, водитель KIA Spectra, направляющийся в Соль-Илецк, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем, пишет сайт «Дни.ру».
В результате аварии водитель легковой машины и двое пассажиров, в числе которых 55-летняя женщина и 16-летний парень, скончались на месте от полученных травм.