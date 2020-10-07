Три человека погибли в аварии с грузовиком под Оренбургом

По информации журналистов, водитель KIA Spectra, направляющийся в Соль-Илецк, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем, пишет сайт «Дни.ру».

В результате аварии водитель легковой машины и двое пассажиров, в числе которых 55-летняя женщина и 16-летний парень, скончались на месте от полученных травм.