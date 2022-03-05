Три человека погибли в аварии под Красноярском

Авария с участием двух иномарок произошла накануне в Рыбинском районе Красноярского края. Три человека получили смертельные травмы, написало РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Сообщается, что автомобиль Toyota Wish выехал на встречную полосу на 1019-м километре трассы P-255 «Сибирь» и врезался в Honda Fit. На месте скончались водитель японского компактвэна и его пассажирка, а также водитель другого авто. Пассажира Honda увезли в больницу с травмами.

По факту случившегося проводится проверка.