Три человека погибли при взрыве на руднике в Оренбуржье

Три человека погибли при взрыве на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области. Информацию об их гибели подтвердили в прокуратуре региона и пресс-службе горнодобывающей компании.

Взрыв произошел на глубине 1,2 километра около 08:50 (06:30 по московскому времени). По данным компании, на телах погибших нет внешних повреждений, пишет ТАСС.

«23 апреля в 08:30 при заезде на горизонт 1 205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели», — сообщила компания.

С места эвакуировали 88 рабочих, уточнила прокуратура. В то же время компания утверждает, что рабочие вышли сами, без эвакуации, так как смена закончилась.

Прокуратура начала проверку.