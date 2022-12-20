Происшествия 20 декабря 2022, 15:46 Три человека погибли при взрыве газопровода в Чувашии — СМИ ТАСС: во время взрыва газопровода в Чувашии погибли три человека

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При взрыве магистрального газопровода в деревне Ямбахтино в Чувашской республике погибли три человека. Об этом сообщил ТАСС.

По данным источника, все они являлись газовиками, которые ремонтировали трубу. Официальной информации о пострадавших или погибших не поступало.

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Пресс-служба МЧС по региону в Telegram-канале сообщила, что получила сообщение о пожаре в 13:44 по местному времени. Прибывшие на место спасатели обнаружили факельное горение огня, на тушение приехали семь единиц техники и 37 человек личного состава.

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«Ликвидировали факельное горение газа на месте аварии. Специалисты установили, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода диаметром 1420 миллиметра», — заявили в ведомстве.

Телеканал «360» показал эксклюзивное видео горящего газопровода, столп огня поднялся на несколько десятков метров.

В пресс-службы администрации Чувашии сообщили РИА «Новости», что глава региона Олег Николаев держит ситуацию с газопроводом на контроле, ему готовят оперативный доклад по происшествию.

Газопровод, на котором произошел взрыв, является частью магистрали «Уренгой — Помары — Ужгород», по которой газ из Сибири поставляют в Европу.