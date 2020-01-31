Три человека погибли при взрыве газа на заводе под Орлом

В орловском управлении МЧС рассказали, что сообщение о возгорании на заводе на улице Автомагистраль в Мценске поступило к ним в 10:00. На место происшествия выехали пожарные.

По информации МЧС, газовоздушная смесь взорвалась в строящемся здании нового одноэтажного цеха завода «МРК». Три человека погибли, еще четверо пострадали, их отправили в Мценскую районную больницу.

В то же время советник губернатора Орловской области по СМИ Сергей Лежнев сообщил ТАСС о четырех погибших.

После взрыва на заводе обрушилась кровля на площади 200 «квадратов», повреждены несущие конструкции.

Завод «МРК» производит металлоконструкции.