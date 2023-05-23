23 мая 2023, 17:25
Три человека погибли при сварке на производстве в Ленобласти
Власти Всеволожского района Ленобласти: при проведении сварочных работ погибли 3 человека
В Ленинградской области в результате взрыва при проведении сварочных работ на предприятии погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили «360» в пресс-службе администрации Всеволожского муниципального района.
«В 14:28 поступила информация, что в Заневском поселении <…> при производстве сварочных работ из-за нарушений правил пожарной безопасности произошел взрыв», — уточнила представитель пресс-службы.
Реклама
По ее словам, взорвался вакуумный отсек понтонного ящика. Работы проводила ООО «Дидал СК».
«Пострадали пять человек. Три человека погибли, двух госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы», — отметили в администрации.
Эту информацию подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
«На предприятии ООО „Дидал СК“ произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона. Три человека погибли на месте», — написал глава региона.
Он обратил внимание. что двум пострадавшим медпомощь оказывают во Всеволожской больнице.
В сентябре 2022 года сварщик из Омской области устроил пожар в частном доме.
Санкт-Петербург
Работа
Следственный комитет России
Реклама
Реклама