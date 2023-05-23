Эксклюзив 23 мая 2023, 17:25 Три человека погибли при сварке на производстве в Ленобласти Власти Всеволожского района Ленобласти: при проведении сварочных работ погибли 3 человека РИА «Новости»

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В Ленинградской области в результате взрыва при проведении сварочных работ на предприятии погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили «360» в пресс-службе администрации Всеволожского муниципального района.

«В 14:28 поступила информация, что в Заневском поселении <…> при производстве сварочных работ из-за нарушений правил пожарной безопасности произошел взрыв», — уточнила представитель пресс-службы.

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По ее словам, взорвался вакуумный отсек понтонного ящика. Работы проводила ООО «Дидал СК».

«Пострадали пять человек. Три человека погибли, двух госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы», — отметили в администрации.

Эту информацию подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«На предприятии ООО „Дидал СК“ произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона. Три человека погибли на месте», — написал глава региона.

Он обратил внимание. что двум пострадавшим медпомощь оказывают во Всеволожской больнице.

В сентябре 2022 года сварщик из Омской области устроил пожар в частном доме.