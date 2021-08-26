Три человека погибли при столкновении поезда и машины под Саратовом

В Саратовской области произошло столкновение пассажирского поезда и легковушки. Авария унесла жизни трех человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД сообщил «Интерфакс».

Поезд № 86 Москва — Махачкала и автомобиль УАЗ «Патриот» столкнулись в четверг, около 15:15. В результате погибли водитель легковушки и два пассажира. Они скончались на месте. Обстоятельства выясняются.

В правительстве региона сообщили РИА «Новости», что авария произошла у станции Наливная в Советском районе. По словам очевидцев, ДТП произошло на железнодорожном переезде.

Приволжская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») сообщила, что виновником ДТП стал водитель автомобиля, который допустил грубое нарушение правил ПДД.

«Водитель выехал на железнодорожный переезд ​ при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — указано на сайте ПривЖД.

Поезд не сошел с рельсов, но из-за аварии задержался более чем на час.