Три человека погибли при столкновении автомобиля с электричкой в Башкирии

Легковой автомобиль столкнулся с электричкой на неуправляемом железнодорожном переезде в Башкирии. Погибли три человека.

Авария произошла в 06:30 по московскому времени на территории Архангельского района Башкирии на 22-м километре Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» между станциями Карламан и Приуралье, рассказали в ГУМЧС региона.

«Столкнулись электричка № 7737 «Рельсовый автобус», следовавший из Инзера в Стерлитамак, который был без пассажиров, и легковой автомобиль «Лада Калина». В результате ДТП, предварительно, погибли три человека, детей нет», — добавили в сообщении ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия разлива топлива нет, специалисты устанавливают обстоятельства и причины трагедии.