Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Новой Москве

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного огнем жилого дома на территории Новой Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар возник в частном двухэтажном доме в ДСК Мичуринец в Новой Москве ориентировочно в районе 19:00. В нем пострадали три человека.

«Трое погибших. Продолжают разбирать завалы. Предварительно: бомжи», — сообщил источник.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия ЧП. Не исключено, в ближайшее время будут найдены новые жертвы.

Информацию подтвердили в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов. Правоохранительные органы контролируют установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.

Вечером 10 февраля в городе Можга также произошел пожар, при котором погибла шестилетняя девочка. Когда началось возгорание, ребенок был один дома, мать отошла по делам. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Кроме того, всего за одну ночь в Забайкалье спасатели эвакуировали 15 человек из трех пожаров. Возгорания случились в жилых домах и с разницей всего в несколько часов. Во всех случаях загорелся мусор.