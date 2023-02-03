Эксклюзив 03 февраля 2023, 20:53 Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Новой Москве Источник «360»: жертвами пожара в деревне Давыдково в Новой Москве стали три человека РИА «Новости»

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Три человека стали жертвами пожара, разгоревшегося в жилом доме в деревне Давыдково в Новой Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Согласно информации собеседника, на втором этаже загоревшегося здания нашли три трупа. Всего дом рассчитан на восемь квартир. Кирпичное строение имеет два входа, и оно частично выселено.

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Огонь охватил кровлю дома, которая частично обрушилась. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Прибывшим на место пожарным удалось снять угрозу распространения пламени.

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Сейчас они продолжают бороться с огнем. Открытое горение уже ликвидировали.