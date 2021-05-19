Три человека погибли при пожаре в Новосибирске

Три человека погибли в пожаре в Новосибирске. Возгорание произошло в двухэтажном многоквартирном доме.

«В ночь на 19 мая на улице Фасадная Ленинского района города Новосибирска произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и две женщины. Данные о личности и возрасте погибших устанавливаются», — сообщили в Следственном комитете.

В МЧС сообщили, что открытое горение произошло на втором этаже, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Дом успели покинуть десять жильцов, среди них один ребенок.

Специалисты предполагают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование дела продолжается, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших.