Три человека погибли при пожаре в Новой Москве

Тела трех человек нашли после тушения пожара в бытовке в поселке Подолье в Новой Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах, информацию подтвердили в МЧС.

По информации источника, пожар произошел на Абрикосовой улице.

«Произошло возгорание в бытовке. Площадь составила 16 квадратных метров. Было ликвидировано в 02:34. Трое погибших», — подтвердили информацию в МЧС.

Тела, по словам источника, обнаружили после проливки бытовки.