Три человека погибли при пожаре в Каменке

Жилой дом загорелся в городе Каменка в Пензенской области. Погибли три человека. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

О пожаре сообщил очевидец. По данным МЧС, сгорела квартира и надворные постройки. В результате погибли три человека: двое мужчин и одна женщина.

Правоохранители проводят проверку данного происшествия.

Ранее пожар произошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на Садовой улице в доме 67. Там загорелось кафе, которое располагалось на первом этаже.