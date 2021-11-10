10 ноября 2021, 15:09
Три человека погибли при пожаре в Каменке
МЧС Пензенской области: жилой дом загорелся в Каменке, есть погибшие
Жилой дом загорелся в городе Каменка в Пензенской области. Погибли три человека. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
О пожаре сообщил очевидец. По данным МЧС, сгорела квартира и надворные постройки. В результате погибли три человека: двое мужчин и одна женщина.
Правоохранители проводят проверку данного происшествия.
Ранее пожар произошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на Садовой улице в доме 67. Там загорелось кафе, которое располагалось на первом этаже.