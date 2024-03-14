Происшествия 14 марта 2024, 09:28 Три человека погибли при пожаре в Ярославле СК: в Ярославле при пожаре в МКД погибли три человека

Читать 360tv в

В Ярославле правоохранители начали изучать обстоятельства гибели трех людей при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ярославской области.

ЧП произошло в среду, 13 марта, в одной из квартир жилого дома по улице Алмазная в Заволжском районе. В результате возгорания погибли трое человек: женщина и двое мужчин.

Реклама

«По факту произошедшего СУ СК России по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки», — заявили в ведомстве.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств. Они назначат проведение необходимых экспертиз — пожарно-технической и судебно-медицинской — для определения источника возгорания.

Предварительно, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, поскольку от электричества и газа квартиру отключили за неуплату.

Ранее мужчина, женщина и ребенок погибли при пожаре в поселении Новофедоровское в Новой Москве.