Три человека погибли при пожаре в городе Нюрба в Якутии

В результате возгорания в жилом двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба в Нюрбинском районе Якутии погибли двое мужчин и женщина. К моменту прибытия пожарных горела однокомнатная квартира на первом этаже. Жилой дом спасен.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия), повреждена площадь квартиры в 30 квадратных метров.

Источник фото: Главное управление МЧС по Республике Саха (Якутия).

«В ходе тушения пожара огнеборцами из горящей квартиры в бессознательном состоянии были эвакуированы три человека, они были переданы работникам скорой медицинской помощи. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, трое граждан 1973, 1976 и 1989 годов рождения погибли», — сказали в пресс-службе.

В тушении пожара участвовали 11 человек и три единицы пожарной техники. Сейчас дознаватели выясняют причины и обстоятельства случившегося.