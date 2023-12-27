27 декабря 2023, 15:51
Три человека погибли при пожаре в гараже в Якутии
Возгорание произошло в гараже в поселке Хандыга Томпонского района Якутии. В результате пожара погибли три человека, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
По предварительным данным, пламя охватило гараж в ночь на вторник, 26 декабря. Общая площадь возгорания достигла 48 квадратных метров.
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Отмечается, что на месте пожара обнаружили тела трех мужчин. Сейчас специалисты выясняют все причины произошедшего.
Пожары
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