28 декабря 2020, 16:33
Три человека погибли при пожаре в фермерском доме под Сорском
Три человека погибли при пожаре на территории крестьянско-фермерского хозяйства, которое находится под городом Сорск в Хакасии, сообщил сайт газеты «Известия» со ссылкой на сайт регионального управления МЧС РФ.
«Минувшей ночью на территории крестьянско-фермерского хозяйства недалеко от города Сорска пожар произошел в жилом доме. На месте пожара огнеборцы обнаружили трех погибших, их личности устанавливаются», — уточнили в публикации.
Спасателей оповестили о возгорании в 23:05 в воскресенье, 27 декабря. Пожарные прибыли на место через 11 минут и обнаружили открытое горение. На тот момент огонь охватил площадь 50 квадратных метров.
Сотрудники МЧС предупредили россиян о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.