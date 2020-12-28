Три человека погибли при пожаре в фермерском доме под Сорском

«Минувшей ночью на территории крестьянско-фермерского хозяйства недалеко от города Сорска пожар произошел в жилом доме. На месте пожара огнеборцы обнаружили трех погибших, их личности устанавливаются», — уточнили в публикации.

Спасателей оповестили о возгорании в 23:05 в воскресенье, 27 декабря. Пожарные прибыли на место через 11 минут и обнаружили открытое горение. На тот момент огонь охватил площадь 50 квадратных метров.

Сотрудники МЧС предупредили россиян о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.