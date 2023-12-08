Происшествия 08 декабря 2023, 14:08 Три человека погибли при пожаре в доме в Нижегородской области

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Возгорание произошло в многоквартирной доме в селе Городищи Борского округа Нижегородской области. В результате пожара погибли три человека, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило квартиру в трехэтажном жилом доме, общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из горящего здания спасатели эвакуировали шесть человек

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Как сообщила«Нижегородская правда», при пожаре погибли двое мужчин и одна женщина.