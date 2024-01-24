24 января 2024, 16:48
Три человека погибли при пожаре в доме в Курске
Возгорание произошло в жилом доме на улице 4-й Кожевенной в Курске. В результате пожара погибли три человека, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на региональный главк МЧС России.
По предварительным данным, пламя охватило здание минувшей ночью.
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«В результате пожара огнем поврежден жилой дом размером 8×15 метров, обнаружены тела трех человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимали 39 пожарных и 12 единиц спецтехники.
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