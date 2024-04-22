Происшествия 22 апреля 2024, 11:51 Три человека погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

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Возгорание произошло в частном деревянном доме в Минусинском районе Красноярского края. В результате пожара погибли три человека, сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК РФ.

По предварительным данным, пламя охватило прихожую жилого дома. После тушения спасатели обнаружили тела трех человек: 82-летней женщины и двух мужчин 57 и 47 лет.

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Отмечается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.