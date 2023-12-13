Происшествия 13 декабря 2023, 17:56 Три человека погибли при пожаре в доме под Тамбовом

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Частный дом загорелся в селе Нижнеспасское под Тамбовом. В результате пожара погибли три человека, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на региональное управление СКР.

По предварительным данным, пламя охватило жилой дом по улице Зеленой вечером 12 декабря. Выбраться из него не смогли мужчина и двое его детей — 14-летняя дочь и пятилетний сын.

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Отмечается, что при пожаре также пострадала одна женщина, ее доставили в больницу.