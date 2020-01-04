Три человека погибли при пожаре в частном доме в Зарайске. Видео

Появилось видео из частного дома в Зарайске, где в результате пожара погибли три человека.

Видео опубликовал телеканал Рен ТВ. На кадрах видно, что в доме обуглились стены и пол. Сейчас обстоятельства инцидента выясняются.

В пресс-службе подмосковного управления МЧС сообщили, что сигнал о пожаре в частном доме на 2-м Шоссейном переулке в Зарайске поступил к спасателям в 11:43 4 января. В 12:15 пожар был ликвидирован.

В тушении был задействованы восемь человек и две единицы техники.

Источник фото: ГУ МЧС по Московской области

В экстренных службах уточнили ТАСС, что в доме на две квартиры загорелся пол. Пожарные обнаружили тела трех погибших мужчин.