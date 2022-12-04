Происшествия 04 декабря 2022, 08:42 Три человека погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае СК по Пермскому краю: пожар в частном доме унес жизни двух детей и взрослого

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В результате пожара в частном доме в селе Карагай Пермского края погибли двое детей и один взрослый. Об этом сообщили представители следственного управления СК России по региону.

Тела обнаружили пожарные. Они нашли погибших уже после того, как потушили огонь. Еще двоих детей удалось спасти.

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«Предварительно установлено, что 4 декабря в ночное время началось возгорание жилого деревянного дома по улице Калинина», — рассказали представители СК.

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Сам пожар произошел в ночь на воскресенье.

Сотрудники правоохранительных органов уже взяли ситуацию на контроль. В частности, представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления по части третьей статьи 109 УК. Она предусматривает наказание за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

На месте возгорания также ведутся работы. Следователи и криминалисты осматривают последствия пожара и устанавливают обстоятельства происшествия.