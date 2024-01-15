Происшествия 15 января 2024, 07:43 Три человека погибли при пожаре в частном доме в Брянской области МЧС: три человека погибли при пожаре в частном доме в Брянской области Сотрудники МЧС России / РИА «Новости»

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Частный дом загорелся в городе Унеча Брянской области. В результате пожара погибли двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание в доме, расположенном в переулке Коммунистический, произошло в ночь на 15 января. Около 00:35 спасатели локализовали огонь на площади 30 квадратных метров.

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После разбора завалов нашли тела двух мужчин и женщины. Региональный главк МЧС устанавливает причины пожара. В ведомстве напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности при использовании отопительных приборов.

Ранее в Петербурге произошло два крупных пожара в районе склада Wildberries. Ущерб от одного из них оценили в 10 миллиардов рублей.