Происшествия 05 июня 2023, 16:07 Три человека погибли при пожаре в частном доме на Алтае

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Возгорание жилого частного дома произошло в городе Новоалтайске. В результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По предварительным данным, в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины и двух детей четырех и девяти лет. Всего в тушении участвовали 33 пожарных.

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Как сообщили «Новые известия»,по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.