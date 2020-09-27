Три человека погибли при пожаре в Балашихе

Жилой дом загорелся в Балашихе, в огне погибли три человека. Еще один пострадал.

«Загорание в квартире на площади 50 квадратных метров», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Пожар случился в доме 35 в микрорайоне Дзержинского.

Ранее стало известно, что пожарным удалось локализовать возгорание сухой травы на хуторе Рогожкино Азовского района Ростовской области. Об этом сообщает «Газета.ру». Площадь возгорания составила 4,5 тысяч квадратных метров. В тушении принимают участие 60 человек и 16 единиц техники. При этом в Аксакайском районе Ростовской области удалось ликвидировать пожар, который бушевал на площади в сто гектар.

Вечером 26 сентября о пожаре на химическом предприятии в подмосковных Люберцах сообщил «Царьград». Очевидцы говорили о взрыве, однако в МЧС эту информацию опрвергли. По данным экстренных служб, на заводе случилось небольшое возгорание, никто не пострадал. Предприятие производит гипохлорит натрия — вещество, которое на 95% состоит из хлора.