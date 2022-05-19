Три человека погибли при пожаре на месторождении в ЯНАО

Вагон-городок загорелся на Новозаполярном нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО. На месте происшествия нашли три трупа. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

«В ходе локализации возгорания силами новоуренгойского пожарно-спасательного гарнизона, обнаружены тела трех граждан», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет проведет проверку случившегося. Ее результаты покажут, нужно ли заводить уголовное дело.