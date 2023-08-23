Важное 23 августа 2023, 09:25 Три человека погибли при повторном обстреле санатория в белгородском селе Лавы Губернатор Гладков: при обстреле санатория в белгородском селе погибли трое Настоящий Гладков / Telegram

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Три мирных жителя погибли при повторном обстреле территории санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника, когда люди были на улице. Двое мужчин погибли на месте. Врачи боролись за жизнь одного пострадавшего, однако его травмы оказались смертельными.

«Невозможно подобрать слов, чтобы утешить близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — написал Гладков.

Ранее в тот же день украинские боевики сбросили на территорию того же санатория две гранаты. В здании выбило четыре окна, фасад посекло, однако пострадавших не было.

Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по населенным пунктам приграничных регионов. Белгородская область попадает под обстрел регулярно. Накануне ВСУ обстреляли село Поповка Краснояружского района. Оказалась повреждена линия газоснабжения, в частном доме посекло фасад и выбило окна. Обошлось без пострадавших.