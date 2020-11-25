Три человека погибли при падении машины в реку в Башкирии
Автомобиль ВАЗ-2109 съехал с проезжей части рано утром 25 ноября на 55-м километре дороги местного значения Тарказы — Новотроевка. Машина упала в реку недалеко от населенного пункта Тарказы Ермекеевского. На кадрах видно, что при падении машина перевернулась, проломила лед и наполовину ушла в воду.
В момент ДТП в легковушке ехали двое мужчин 1978 и 1995 годов рождения и женщина 1986 года рождения. Все трое погибли при падении автомобиля в воду. В салоне находился еще один мужчина 1997 года рождения, которому удалось выжить. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Сейчас на месте продолжают работать инспекторы ГИБДД. Движение автомобилей осуществляется без каких-либо ограничений. Упавшую легковушку спасателям пришлось доставать из реки с помощью крана МАЗ. Все причины и обстоятельства аварии пока выясняются.