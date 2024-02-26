Важное 26 февраля 2024, 20:51 Три человека погибли при обстреле ВСУ белгородского села Почаево Гладков сообщил о гибели трех мирных жителей при обстреле окраин села Почаево РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате обстрела погибли трое мирных жителей, которые ехали в машине, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в автомобиле в момент атаки находились строители.

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«В результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Также трех человек госпитализировали с осколочными ранениями. Бригады скорой помощи доставили двух пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода, еще одного пострадавшего — в Грайворонскую ЦРБ. Им оказывают всю необходимую помощь, добавил Гладков.

В понедельник, 26 февраля, украинские боевики из миномета обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Ранения получили два мальчика 10 и 11 лет.