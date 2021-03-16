Три человека погибли при наезде машины на пешеходов в Сан-Диего

Не менее трех человек погибли в городе Сан-Диего в США при наезде автомобиля на пешеходов 15 марта, сообщил телеканал NBC 7 San Diego со ссылкой источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло в центре города возле муниципального колледжа. Уточняется, что авто выехало на пешеходную зону под мостом, где находилось несколько палаток. По предварительной информации, там жили бездомные, написала газета «Известия».

На место произошедшего прибыли более 60 сотрудников экстренных служб, пять машин и вертолет. Полицейские задержали 71-летнего водителя транспортного средства. Согласно данным стражей порядка, он управлял автомобилем в состоянии опьянения. После аварии мужчина пытался помочь одному из пострадавших.

В целом под колеса попали девять человек. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.