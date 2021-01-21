Три человека погибли при ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье

Микроавтобус и легковушка столкнулись в Оренбургской области. В результате аварии погибли три человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло на автомобильной дороге-обходе города Оренбурга в районе поселка Заречье. Предварительно установлено, что в результате столкновения автомобилей Ford Transit и Kia Cerato погибло три человека», — сказано в сообщении.

Среди жертв аварии оказались мужчина, женщина и ребенок. Все они ехали в легковушке. Предварительно удалось установить, что во время движения легковой автомобиль занесло, после чего он выехал на встречку. Удар пришелся на место, где сидел пассажир. В микроавтобусе ехали три человека, но никто из них не пострадал.

Источник фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Сейчас на месте продолжают работать полицейские, спасатели и врачи скорой медицинской помощи. Все обстоятельства и причины аварии пока продолжают выяснять.