Три человека погибли при ДТП с грузовиком в Воронежской области

«Авария произошла около 06:00 по московскому времени на 93 километре автодороги «М4-Дон — Бутурлиновка — Калач», — процитировало правоохранителей ИА НСН.

Согласно предварительной информации, водитель машины Toyota Alphard допустил столкновение с грузовиком, который стоял на обочине. Помимо погибших в аварии есть трое пострадавших. Их доставили в медицинское учреждение.