22 октября 2020, 15:23
Три человека погибли при ДТП с грузовиком в Воронежской области
Три человека погибли после столкновения минивэна с грузовым автомобилем в Воронежской области, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
«Авария произошла около 06:00 по московскому времени на 93 километре автодороги «М4-Дон — Бутурлиновка — Калач», — процитировало правоохранителей ИА НСН.
Согласно предварительной информации, водитель машины Toyota Alphard допустил столкновение с грузовиком, который стоял на обочине. Помимо погибших в аварии есть трое пострадавших. Их доставили в медицинское учреждение.