Три человека погибли при ДТП с автобусом в Казахстане

Три человека погибли при аварии с рейсовым автобусом, которая произошла в Карагандинской области Казахстана 5 марта, сообщил «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Уточняется, что авария случилась около часа ночи на трассе Алматы — Екатеринбург в 30 километрах от поселка Аксу-Аюлы. 34-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу движения. Там он врезался в автобус Van Hool. Он следовал в Нур-Султан. В момент аварии в автобусе были два водителя и четыре пассажира.

От полученных в аварии травм скончались водитель, 24-летний пассажир «Газели» и 37-летний водитель автобуса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства и причины ДТП.