Происшествия 22 августа 2023, 20:22 Три человека погибли при ДТП на КАД в Петербурге «112»: в результате ДТП на КАД в Петербурге погибли три человека Freepik

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В результате ДТП на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге погибли три и пострадали четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации издания, на КАД столкнулись военный грузовик и два легковых автомобиля. По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее у большегруза колесо. Погибли три человека, пострадали еще четыре. Подробности дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны.

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«Фонтанка» сообщила, что грузовик лежал на отбойнике, который проходит между внутренним и внешним кольцом. По словам очевидцев, на место происшествия выехали два автомобиля реанимации, три скорые, два патруля, пожарные и Росавтодор.

«Известия» сообщили о шести пострадавших. Авария случилась на 84-м километре внутреннего кольца КАД.